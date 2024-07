Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Im Wetteraukreis haben sich zwei 68-jährige Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Die beiden fuhren in eine Unterführung in Butzbach, als einer der beiden aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und es zur Kollision kam, wie die Polizei mitteilte. Demnach musste die Feuerwehr beide Männer aus ihren Autos befreien. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro aus. Der Abschnitt war für drei Stunden gesperrt.

Frontalzusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterführung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Butzbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis