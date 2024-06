Unwetter

Aiwanger will nach dem Hochwasser mehr Geld für Dämme in den Dörfern

Hubert Aiwanger (links) lässt sich von Bürgermeister Tobias Kunz die Verwüstungen zeigen, die das Hochwasser in Nordendorf hinterlassen hat.

Plus Beim Ortstermin in Nordendorf legt der Freie-Wähler-Chef eine konkrete Forderung für ganz Bayern auf dem Tisch. Lauert da der nächste Zoff mit Markus Söder?

Von Christoph Frey

In Nordendorf ist das meiste Wasser nur oberflächlich weg. In den Kellern steht es immer noch, das Grundwasser drückt nach. Aus vielen Häusern führen dicke Feuerwehrschläuche auf die Straße. An der Schule warten Paletten voller feuchter Sandsäcke auf den Abtransport, auf dem Sportplatz schrubbt ein Arbeiter mit einer Maschine den Dreck ab, den die Flut hinterlassen hat. Durch die Straßen wabert der Geruch von Heizöl.

So sieht es nach dem Hochwasser in Nordendorf aus

So sieht es aus in dem kleinen Ort im Landkreis Augsburg, als Hubert Aiwanger dort am Freitagmorgen eintrifft. Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister trägt praktische Trekkingstiefel zur Anzughose. Er möchte sich selbst ein Bild und den Menschen Mut machen, außerdem hat er eine konkrete politische Forderung im Gepäck.

