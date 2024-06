Eon: Bis 27.000 Haushalte zeitweise ohne Strom: Hochwassers

Fast alle Haushalte in den süddeutschen Hochwassergebieten sind nach Angaben des Netzbetreibers Eon wieder mit Strom versorgt.

Nach Schätzungen seien "bis zu 27.000 Haushalte zeitweise von der Stromversorgung getrennt" gewesen, teilte der Konzern am Freitag in Essen mit. Inzwischen seien nur noch einzelne Gebiete, in denen das Wasser noch nicht abgelaufen ist, sowie Industriekunden betroffen.

Im Netzgebiet der Eon-Tochter Bayernwerk sei ein Umspannwerk überschwemmt worden. Viele Ortsnetzstationen der Mittelspannung des Bayernwerks und der Lechwerke seien nicht versorgt worden. "Besonders stark war der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm betroffen."

(dpa)