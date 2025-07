DWD warnt vor Gewittern in Bayern: In diesen Regionen drohen Unwetter

Das Wetter in Bayern kommt dieser Tage nicht zur Ruhe. Auch für heute prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen, Gewitter und Wind in weiten Teilen des Freistaats. Aufhellen soll es erst wieder ab Freitag. Welche Regionen von aktuellen Warnungen betroffen sind, lesen Sie in dieser Übersicht.

Im Laufe des heutigen Mittwochs soll es zunächst in Franken regnen, am Nachmittag ziehen die Gewitter auch vom Nordwesten über Bayern. Dabei soll es Böen um die 55 Kilometer pro Stunde geben. In höheren Lagen sowie auf Alpengipfeln rechnet der DWD mit Böen bis zu 85 Kilometern pro Stunde.

Unwetterwarnungen in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Für diese Landkreise und Städte gilt laut Deutschem Wetterdienst die Warnstufe 2 (Stand 10 Uhr):

Kreis Schwandorf

Kreis Cham

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis und Stadt Passau

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Traunstein

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Miesbach

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Ostallgäu

Kreis Oberallgäu

Warnstufe 2 des Deutschen Wetterdienstes bedeutet unter anderem, dass eine Gefahr durch Blitzschläge, herabfallende Äste oder umherfliegende Gegenstände besteht. Dazu drohen Überschwemmungen von Straßen und Unterführungen durch Starkregen sowie Gefahren durch Hagelschlag. Aktuell warnt der DWD vor Sturmböen in den genannten Gebieten. Es können Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Kilometer pro Stunde auftreten.