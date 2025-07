DWD warnt vor Sturmböen in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Das Wetter in Bayern kommt dieser Tage nicht zur Ruhe. Für Donnerstag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schauer und Wind, doch in weiten Teilen des Freistaats macht sich allmählich ein bevorstehendes Hochdruckgebiet bemerkbar. Aufhellen soll es sich dann ab Freitag. Welche Regionen von aktuellen Warnungen betroffen sind, lesen Sie in dieser Übersicht.

Vor allem am Donnerstagmorgen ist es zu Teilen noch recht ungemütlich in Bayern. Dabei soll es Böen um die 55 Kilometer pro Stunde geben. In höheren Lagen sowie auf Alpengipfeln rechnet der DWD mit Böen bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Später am Tag kommen von Südwesten her vermehrt Auflockerungen dazu. Die Temperaturen liegen dann an den östlichen Mittelgebirgen bei etwa 18, westlich des Spessarts bei 25 Grad.

Unwetterwarnungen in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Für diese Landkreise und Städte gilt laut Deutschem Wetterdienst am Donnerstagmorgen die Warnstufe 2.

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Traunstein

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Miesbach

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Ostallgäu

Kreis Oberallgäu

Warnstufe 2 des Deutschen Wetterdienstes aufgrund von Sturmböen bedeutet unter anderem, dass eine Gefahr durch Blitzschläge, herabfallende Äste oder umherfliegende Gegenstände besteht. Dazu drohen Überschwemmungen von Straßen und Unterführungen durch Starkregen sowie Gefahren durch Hagelschlag. Aktuell warnt der DWD vor Sturmböen in den genannten Gebieten. Es können Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Kilometer pro Stunde auftreten. Die Warnungen vor Sturmböen dauert teils bis Donnerstagmorgen, 17. Juli.

Vorhersage für Bayern: Nach dem Sturm steht freundlicheres Wetter bevor

Wie erwähnt soll es in Richtung Wochenende wieder freundlicher werden in Bayern. Am Freitag meldet der Deutsche Wetterdienst überwiegend heiteres Wetter. Dabei wird es in Ostbayern insgesamt wolkiger, nur an den östlichen Mittelgebirgen kann es noch einzelne Schauer geben. Mit 22 bis 28 Grad wird es außerdem wieder wärmer, die höchsten Werte gibt es am Untermain. Es weht dann schwacher bis mäßiger Wind um Nordwest. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel klar und es gibt nur wenige Wolken, in Ostbayern ist örtlich Nebel möglich. Frühwerte liegen zwischen 15 und 9 Grad.