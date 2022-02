Sturmtief "Antonia" zieht über Schwaben: Polizei und Feuerwehr vielerorts im Einsatz

Umgestürzte Bäume und Verkehrsunfälle: Sturmtief "Antonia" sorgt für zahlreiche Einsätze der Polizei und Feuerwehren in der Region. Verletzte gab es bislang nicht.

Sturmtief "Antonia" ist in der Nacht auf Montag mit heftigen Windböen, Regen und zeitweise auch Schnee über Bayerisch-Schwaben gezogen. Polizei und Feuerwehr sind vielerorts im Einsatz. Nach Erkenntnissen der Polizei ist die Region dabei bislang aber glimpflich davongekommen.

Ab dem späten Sonntagabend kam es zu den ersten unwetterbedingten Schäden im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Die Nacht hindurch gab es nach Angaben der Polizei einige Einsätze wegen umgestürzter Bäume, die teilweise auf Straßen stürzten. Vielerorts kippten Bauzäune durch den starken Wind um. In Thierhaupten stürzte ein Baum auf ein Auto, verletzt wurde dabei glücklicherweise aber niemand.

Baum stürzt in Thierhaupten auf ein Auto – Stromausfall in Hainhofen

Weil ein Baum in die Leitungen gefallen war, kam es in Hainhofen zu einem Stromausfall. Einsätze wegen umgestürzter Bäume und heruntergefallener Äste gab es in Horgau, Gersthofen und Donauwörth sowie allgemein im Bereich der Westlichen Wälder. Zudem gebe es in den vergangenen Stunden auffällig viele Verkehrsunfälle, sagte ein Polizeisprecher. Noch sei unklar, wie viele von ihnen unwetterbedingt seien, da einige Einsätze noch liefen. Der Augsburger Zoo bleibt heute aufgrund des anhaltenden Sturms geschlossen.

Im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Ab dem Abend gab es 15 Einsätze wegen umgestürzter Bäume, heruntergefallener Äste und umgefallener Bauzäune. Bislang gebe es keine Verletzten, auch größere Sachschäden sind ausgeblieben. Der Sturm ist jedoch noch nicht überstanden – seit sechs Uhr am Montagmorgen nehmen die Einsätze weiter zu.

"Antonia" ist das dritte Sturmtief innerhalb kürzester Zeit, das über Deutschland zieht. In den vergangenen Tagen hatten bereits die Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" tödliche Unfälle und immense Schäden verursacht.

