Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Bayern

In Bayern kann es über das Pfingstwochenende zu schweren Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst hat dazu eine Warnmeldung veröffentlicht.

Starkregen, Hagel, schwere Sturmböen: In Bayern können ab dem frühen Sonntagnachmittag schwere Gewitter aufziehen - auch hier in der Region. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer aktuellen Vorabinformation mitgeteilt. Es bestehe erhöhte Gefahr für umstürzende Bäume, Überflutungen und Schäden an der Infrastruktur. Auch der Bahnverkehr könnte beeinträchtigt werden.

Stellenweise bis zu 60 Liter Starkregen pro Quadratmeter möglich

Es müsse mit heftigem Starkregen in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um die drei Zentimeter und schweren Sturmböen, die bis zu 95 Stundenkilometer erreichen könnten, gerechnet werden.

An wenigen Stellen könnte Großhagel mit Korngrößen um die fünf Zentimeter fallen und auch Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern könnten derzeit nicht ausgeschlossen werden. Im Verlauf des Tages sei es möglich, dass mehrere Gewitter zu einem größeren Gewitterkomplex zusammenwachsen, "sodass stellenweise auch bis 60 Liter pro Quadratmeter Regen innerhalb weniger Stunden fallen könnten", so der Deutsche Wetterdienst.

Unwetterwarnung auch für Landkreise in der Region

Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern gelten bislang für 13 bis 23 Uhr in folgenden Landkreisen und Städten in der Region:

Donau-Ries

Dillingen an der Donau

an der Günzburg

Neu-Ulm

Unterallgäu

Augsburg Land

Land Augsburg Stadt

Stadt Neuburg-Schrobenhausen

Aichach-Friedberg

Landsberg am Lech

Oberallgäu

Ostallgäu

Kempten

Memmingen

Kaufbeuren

Füssen

Lindau

Der Deutsche Wetterdienst weist zudem darauf hin, dass nicht die ganzen Kreise und Städte betroffen sein werden. "Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte", heißt es in der Vorwarnung. Genauere Angaben wo und wann die schweren Gewitter stattfinden, können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.

Im Laufe der ersten Nachthälfte sollen die Gewitter nach Österreich und Tschechien weiterziehen.