Unwetterwarnung: In diesen Regionen kracht's heute

Das Wochenende war heiß - der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach sogar Hitzewarnungen für einige Landkreise in Bayern aus. Zum Start der Woche pausiert der Sommer jedoch. Sonnenschein und Regenschauer wechseln sich ab. Auch Gewitter ziehen zum Wochenanfang über den Freistaat und bringen teils starke Sturmböen mit sich. Welche Regionen in Bayern sind besonders betroffen? Für welche Landkreise hat der DWD Warnungen veröffentlicht?

Für Montag, 22. Juli, hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung der Warnstufe zwei für zahlreiche Landkreise in Bayern ausgesprochen. Die Gewitter ziehen örtlich von Westen aus auf. Sturmböen, die mit dem Gewitter einhergehen, können bis zu 70 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch Starkregen mit bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter inklusive Hagel ist örtlich möglich.

Unwetterwarnung vor starkem Gewitter: Diese Landkreise sind betroffen

Für diese Landkreise gilt die Unwetterwarnung am Montag bis 15.30 Uhr oder 16 Uhr:

Kreis Schwandorf

Kreis Cham

Stadt und Kreis Regensburg

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Deggendorf

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Erding

Kreis Rottal-Inn

Kreis Mühldorf am Inn

Stadt und Kreis Passau

Kreis Altötting

Kreis Ebersberg

Stadt und Kreis München

Kreis Starnberg

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Traunstein

Stadt und Kreis Traunstein

Gewitterwarnung sollten nicht unterschätzt werden, gerade, wenn man im Freien unterwegs ist. Am Wochenende kamen in den Alpen erst zwei Männer in Folge von Blitzeinschlägen ums Leben. Tipps, wie Sie sich bei Gewitter richtig verhalten, haben wir in diesem Überblick gesammelt.