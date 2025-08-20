DWD warnt vor starkem Gewitter in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

In der vergangenen Woche erlebte Bayern einige Hitzetage mit teils weit über 30 Grad, zum Ende der Woche wurde es dann ungemütlich. Nun steht ein Wetterwechsel im Freistaat an – und der bringt am Mittwoch direkt starke Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt eine amtliche Warnung heraus. Welche Regionen in Bayern sind betroffen? Wir haben die Übersicht.

Wetterdienst: Warnung vor starkem Gewitter und Starkregen

Die Unwetter kommen zunächst vom Alpenrand und suchen Teile Südbayerns heim. Laut der DWD-Warnkarte trifft es am Nachmittag vor allem den Süden Oberbayerns. Der Wetterdienst gibt für einige Landkreise am Mittwoch eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter mit Starkregen und starken Windböen heraus (Warnungen vor markantem Wetter der Stufe 2).

Nach Angaben des DWD sollen die Gewitter mit Starkregen auftreten, der Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter mit sich bringt. Zudem soll es Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern geben.

Starke Gewitter: Für diese Landkreise in Bayern gilt eine Unwetterwarnung der Stufe 2

Diese Landkreise in Bayern sind von der Unwetterwarnung der Stufe 2 am Mittwoch betroffen:

Starnberg

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Gewitter und Starkregen in Bayern: Was rät der DWD?

In den von den starken Gewittern betroffenen Landkreisen empfiehlt der DWD, sich nicht im Freien aufzuhalten oder Schutz zu suchen sowie Gewässer zu meiden. Schließlich bestehe Gefahr durch Blitzschlag. Lose Gegenstände, Zelte und Abdeckungen sollten gesichert oder befestigt werden, da die Gegenstände umherfliegen könnten. Auch im Straßenverkehr sollen Autofahrerinnen und Autofahrer Vorsicht walten lassen und die Fahrweise den Bedingungen anpassen. Es könnte zu vereinzelten Überflutungen von Straßen und Unterführungen sowie Aquaplaning kommen.

Der Mittwoch markiert einen Wetterumschwung in Bayern. Laut Prognosen soll es in den kommenden Tagen spürbar kühler und weniger sonnig werden.