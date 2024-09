Drei Verletzte bei Brand in Seniorenheim

In einem Seniorenheim in Aschaffenburg ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Drei Bewohner seien verletzt worden, davon eine Bewohnerin schwer, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Alle drei seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Rettungskräfte hätten insgesamt 50 Bewohner vor Ort betreut und untersucht.

Die meisten von ihnen konnten demnach nach dem Einsatz zurück in die Unterkunft. Drei Menschen, deren Zimmer durch den Brand vorübergehend unbewohnbar wurden, seien in anderen Häusern untergebracht worden.

Das Feuer sei in einem Zimmer in der vierten Etage ausgebrochen, sagte Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD). Die Feuerwehr habe die Bewohnerin aus dem Zimmer gerettet und weitere Bewohner ins Freie gebracht. «Wir haben nicht das ganze Gebäude geräumt. Es gibt auch Bereiche, die nicht betroffen waren», sagte er. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.