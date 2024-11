Senior wird nach Brand in Wohnhaus tot entdeckt

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Unterfranken haben Rettungskräfte einen Bewohner leblos aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen starb der 89-Jährige noch an der Brandstelle, wie die Polizei mitteilte.

Das Einfamilienhaus in Hemhofen (Landkreis Erlangen-Höchstadt) war den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl. Da der 89-jährige Bewohner noch im Haus vermutet wurde, verschaffte sich die Feuerwehr sofort Zutritt und fand ihn leblos im Wohnzimmer. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.