Bewährungsstrafen nach Krawallen bei Drittligaspiel

Das Amtsgericht Bayreuth hat zwei an den Ausschreitungen bei einem Spiel der 3. Fußball-Liga im Oktober 2022 beteiligte Fans von Dynamo Dresden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Beide hatten die ihnen vorgeworfenen Taten gestanden, wie das Gericht mitteilte. Sie wurden in zwei getrennt voneinander geführten Verfahren unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitsstrafen von zwei und eineinhalb Jahren verurteilt.In beiden Fällen wurden die Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Zu den Bewährungsauflagen zählen allerdings Stadionverbote von zwei und vier Jahren. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Bei der Drittliga-Partie zwischen der Spielvereinigung Bayreuth und Dynamo Dresden am 1. Oktober 2022 hatte es nach Angaben der Ermittler gewaltsame Ausschreitungen im Stadion gegeben, an denen zahlreiche Gästefans beteiligt gewesen sein sollen. Diese sollen unter anderem zu Beginn der zweiten Halbzeit Polizeikräfte minutenlang mit Flaschen, Bierkästen und Gullydeckeln beworfen sowie die Beamten geschlagen und getreten haben. Einige von ihnen sollen außerdem einen Imbisswagen im Gästeblock geplündert, andere Waschbecken und Toilettenschüsseln von den Wänden gerissen haben.