Waghalsige Flucht vor Kontrolle: Zwei Beamte verletzt, Polizei schießt auf Reifen

Eine wilde Verfolgungsfahrt hat es am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr in Wilzhofen (Landkreis Weilheim-Schongau) gegeben. Beamte der Polizei wollten einen 46-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Starnberg kontrollieren, als dieser sich auf eine waghalsige Flucht begab. Das teilt die Polizei mit.

Mehrere Streifenwagen, darunter auch Fahrzeuge der Bundes- und Bereitschaftspolizei sowie ein Polizeihubschrauber, beteiligten sich an der Verfolgung, die durch die Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg führte.

Verfolgungsfahrt durch Weilheim-Schongau und Starnberg

Während der Flucht kam es zu mehreren Zusammenstößen zwischen dem flüchtenden Fahrer und seinem Wagen und Polizeifahrzeugen. Die Polizei feuerte zur Verhinderung der Flucht einen Schuss auf einen Reifen des Autos ab. Dabei wurde niemand verletzt, aber der Reifen getroffen.

Trotzdem setzte der Mann seine Fahrt fort. Erst bei einem weiteren Zusammenstoß verlor er in Monatshausen (Landkreis Starnberg) die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit. Die Polizei nahm den Mann fest, er blieb unverletzt.

Bei der Verfolgungsjagd wurden zwei Polizisten leicht verletzt und mehrere Streifenwagen beschädigt.

Polizei bittet Menschen um Hinweise oder Videoaufnahmen

Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II und bittet Menschen, die während der Verfolgungsjagd im Straßenverkehr gefährdet wurden oder Hinweise haben – zum Beispiel Handyvideo-Aufnahmen –, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Jüngst stoppte die Polizei auch in Augsburg-Pfersee eine wilde Verfolgungsfahrt, der Fahrer war betrunken. Bei einem anderen Ereignis war ein 22-Jähriger mit Tempo 150 innerorts vor der Polizei auf der Flucht.