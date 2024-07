Autofahrer flüchtet vor Polizei und erfasst Passanten – vier Schwerverletzte

Eine Polizeistreife wollte am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der B8 bei Vilshofen (Landkreis Passau) ein Auto mit ungarischem Kennzeichen kontrollieren. Der 24-jährige Fahrer aus Georgien ignorierte aber die Signale der Polizei und raste in Richtung Vilshofen. Im Stadtgebiet fuhr er auf Teilnehmer der Veranstaltung „Donau in Flammen“ zu, als er mit seinem Auto beim Linksabbiegen mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts abdriftete. Sechs Personen wurden erfasst.

Flüchtendes Auto erfasst sechs Personen in Vilshausen

Wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtet, wurden vier von ihnen schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatte ein Polizeisprecher noch von drei mittelschwer und drei leicht verletzten Personen gesprochen. Über die Art und Schwere der Verletzungen lagen noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Nach dem Unfall fuhr der 24-Jährige weiter, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Noch in Vilshofen fuhr er allerdings in eine Sackgasse. Der Mann stieg aus dem Auto aus und flüchtete zu Fuß, wurde aber kurz darauf von den Beamten gefasst.

In dem flüchtigen Auto befanden sich acht Personen, davon fünf Kinder und drei Erwachsene. Die Nationalitäten der Insassen, die alle unverletzt blieben, ist bislang nicht bekannt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.