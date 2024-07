85-Jährige fährt in entgegenkommendes Auto

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 308 im Allgäu sind drei Menschen verletzt worden. Eine 85-jährige Fahrzeugführerin geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie das Polizeipräsidium in Kempten mitteilte. Die schwer verletzte 85-Jährige wurde von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem Auto herausgeholt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kempten geflogen. Der Fahrer und der Beifahrer des entgegenkommenden Autos wurden ins Krankenhaus Immenstadt gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle zwischen Ratholz und Konstanzer war mehrere Stunden komplett gesperrt.

