Auffahrunfall mit 14 Verletzten im Allgäu

Bei einem Auffahrunfall in Schwaben sind nach Polizeiangaben 14 Personen verletzt worden. Eine 18-Jährige und ein 40-Jähriger hätten schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Unter den Verletzten seien auch zwei Dreijährige sowie ein elfjähriges Kind. Der Sachschaden an den vier beteiligten Autos beträgt demnach rund 80.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen nach stießen am Nachmittag auf der Bundesstraße 12 bei Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) zwei Fahrzeuge beim Spurwechsel zusammen. Die beiden Fahrer seien ausgestiegen, um die Unfallstelle abzusichern. Ein folgender Wagen habe noch bremsen können, ein vierter sei jedoch nahezu ungebremst auf den vor ihm anhaltenden Wagen aufgefahren. Dabei habe er das Auto auf eines der ersten beiden Unfallfahrzeuge geschoben.

Die Unfallstelle war laut Polizei für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mehr als 130 Einsatzkräfte seien beteiligt gewesen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.