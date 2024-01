Der Führerschein wird immer teurer

Plus Immer mehr Menschen rasseln durch ihre Theorie- und Fahrprüfungen. Vor allem ältere Menschen treiben die Quote nach oben. Aber es gibt auch andere Gründe.

Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Ein Mantra, das Fahrlehrer seit jeher rauf und runter beten. Manches ändert sich eben nie, anderes ist im Wandel. So ist die Durchfallquote der Fahranfänger bei den Prüfungen zuletzt deutlich angestiegen. Gerade im theoretischen Test schneiden die Schüler laut Vincenzo Lucà, Pressesprecher vom TÜV Süd, immer schlechter ab. Zudem steigen die Kosten für den Führerschein. Wer jetzt die Fahrerlaubnis erhalten will, zahlt laut einer Umfrage des ADAC zwischen 2500 und 3500 Euro. Die Gründe dafür sind vielfältig.

"Die Energiekosten und die Lohnkosten sind gestiegen", sagt Schorsch Meier, dritter Vorsitzender des Landesverbands Bayerischer Fahrlehrer. Zudem gebe es einen Fahrlehrermangel. "Das macht die Sache nicht so einfach." Aufgrund der Preissteigerungen können laut der Umfrage des ADAC immer weniger Fahranfänger den Führerschein selbst zahlen. Vor drei bis vier Jahren habe der Anteil noch bei 47 Prozent gelegen. Mittlerweile seien es nur noch 22 Prozent, die den Führerschein aus eigener Tasche finanzieren.