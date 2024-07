Motorradfahrer stirbt nach frontalem Zusammenstoß mit Auto

Nach einem Unfall auf der Staatsstraße 2145 ist ein Motorradfahrer in Nittenau (Landkreis Schwandorf) gestorben. Der 33-Jährige stieß zwischen den Ausfahrten Nittenau-Süd und Asang frontal mit dem Auto einer 71 Jahre alten Fahrerin zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall gekommen und wer dabei in den Gegenverkehr geraten sei, werde noch ermittelt.

