Wie ist es um die Fahrradinfrastruktur in Bayern und der Region bestellt?

Bevor man sich über die fehlende/unzureichende Fahrradinfrastruktur beschwert, sollte man das Bewusstsein vieler Radler dahin schärfen, sich an die Regel im Radverkehr zu halten. Ich beziehe da auch die Scooter-Fahrer, welche Fahrradwege benutzen müssen, mit ein!

Es ist ein Graus, meist in den Innenstädten, wie sich die Radler verhalten: entgegen der Fahrrichtung fahren, Benutzungspflichtige Radwege nicht beachten und auf der Strasse fahren, Rotlicht existiert für sie nicht, auf kombinierter Rad-und Gehwegen mit überhöhter Geschwindigkeit fahren, usw.

Kein Wunder, wenn da immer wieder Konflikte mit den Autofahrern und Fußgänger auftreten. Die beste Fahrradinfrastruktur nützt nichts, wenn sie missbraucht wird, weil Vorschriften missachtet werden



Der § 1 der StVO: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. (2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird", gilt auch für die Rad- und Scooter-Fahrer!



Und bevor der "Shitstorm" der Radler auf mich losbraust: ich bin selbst Radfahrer und versuche, die gültigen Regeln so gut wie möglich einzuhalten.



