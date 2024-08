Motorradfahrer soll auf Polizisten zugerast sein - Festnahme

Um einer Polizeikontrolle in Unterfranken zu entgehen, soll ein 19-Jähriger mit seinem Motorrad Gas gegeben und auf einen Beamten zugefahren sein. Nur durch schnelles Ausweichen konnte der Polizist nach Angaben der Beamten verhindern, überfahren zu werden. Der 19-Jährige sowie ein weiterer Motorradfahrer flüchteten zunächst, der 19-Jährige konnte jedoch später ermittelt werden. Nach dem zweiten Fahrer wird noch gesucht.

Einem Polizeibeamten, der in Zivil unterwegs war, waren die beiden Motorradfahrer am Mittwoch auf einem Supermarktparkplatz in Erlenbach bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) aufgefallen, weil sie die Kennzeichen an ihren Fahrzeugen hochgebogen und damit versteckt hatten. Der Polizist gab sich den beiden Männern mit seinem Dienstausweis zu erkennen, worauf der 19-Jährige den Angaben nach beschleunigte und auf den Beamten zuraste.