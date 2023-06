17-jährige Beifahrerin stirbt nach Autounfall im Krankenhaus

Nach einem schweren Unfall am Wochenende im Landkreis Straubing-Bogen ist eine weitere beteiligte Teenagerin an ihren Verletzungen gestorben.

Die 17-Jährige war auf dem Beifahrersitz gesessen, als ein anderer Wagen zwischen Eisenhart und Wollersdorf aus noch ungeklärten Gründen in das Auto krachte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 18 Jahre alte Fahrer starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Die 17-Jährige und ein weiterer Mitfahrer kamen nach dem Unfall am Samstag zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus, ebenso der 25 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens.

(dpa)