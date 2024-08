Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 6 in Mittelfranken gegen einen Lastwagen gefahren und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Auto auf der A6 bei Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) unterwegs, als er auf den Lastwagen auffuhr. Die Ursache für den Unfall blieb vorerst unklar.

Rettungskräfte mussten den Autofahrer aus dem Wrack seines Wagens befreien, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 30-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären. Die A6 blieb nach dem Unfall in Richtung Heilbronn bis zum Nachmittag gesperrt.