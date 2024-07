Kollision zweier Autos in München - Fünf Leichtverletzte

Bei einem Zusammenstoß von einem Transporter und einem Kleinbus in München sind fünf Menschen leicht verletzt worden - darunter zwei Kinder. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, prallten die beiden Fahrzeuge am Dienstag in einem Kreuzungsbereich aus bislang unklaren Gründen zusammen. Der Transporter sei dabei umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Die Beteiligten seien vor Ort ambulant versorgt worden, zwei neun Jahre alte Mädchen aus dem Kleinbus seien mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Die Polizei ermittelt demnach zur Unfallursache.

