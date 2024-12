Manchen stinkt das Müll-Problem: Bürger sollen für Abfall von „To go“-Essen mehr zahlen

Christian Lehner ist ein Bayer, wie er im Buche steht: Das „Wegbier“ ist für ihn allein schon aus kulturellen Gründen ein Graus. „Ein Bier muss man würdigen“, sagt der Wirt des Münchner Parkcafés in einer der teuersten Wohnlagen Münchens. Das Café ist außen und innen golden, Lehner vermittelt trotzdem den Eindruck des Bodenständigen. Warum man sein Augustiner an der Bushaltestelle zischen muss und dann womöglich noch die Flasche zerdeppern, das will nicht in seinen Kopf. Und dann der ganze andere Müll. „Ich erinnere mich noch gut, wie ich mit meinem Sohn vor zwölf, 13 Jahren auf der Treppe vor der Bavaria saß, beide mit einem Eis. „Die Bavaria im Rücken, nach vorn der Blick auf die Stadt, herrlich.“ Heute würde er sich nicht mehr dort hinsetzen. „Total versifft am Abend, voller Flaschen und Abfall.“ Abfall aus dem To-Go-Geschäft. Das schadet ihm auch als Wirt. Und trotzdem sagt er: „Die Verpackungssteuer ist ein Schmarrn.“

