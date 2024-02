Munitionsproduktion in Deutschland: Sprengstoff für die Zeitenwende

Von Stefan Küpper - vor 10 Min.

Die Munitionsproduktion in Deutschland stockt. Der Rüstungskonzern Diehl Defence würde gerne seine Kapazitäten ausweiten, wenn man ihn denn ließe.

Im aufgewühlten Erdreich einer Baustelle, fast direkt gegenüber von Dynitec, steht dieser ukraineblaue Stahlcontainer. In großen gelben Buchstaben ist darauf gesprüht: „Give peace a chance“. Wer auch immer das geschrieben hat, dem Satz wird niemand widersprechen. Immer fraglicher allerdings ist, ob es irgendwann zu einer solchen Chance kommt.

Dabei helfen könnte, wenn Dynitec dürfte, was es vorhat: seine Kapazitäten erhöhen. Das Tochterunternehmen des Rüstungskonzerns Diehl Defence produziert hier, im rheinischen Troisdorf, Anzündemittel für militärische Systeme, zum Beispiel Detonatoren. Diese in etwa fingerkuppengroßen Teile sind höchst begehrt. Was Dynitec baut, wird für das Luftverteidigungssystem Iris-T gebraucht. Deutschland liefert es in die Ukraine, wo es hilft, Kiew zu verteidigen. Nachschub – nicht nur daran – ist dringlich erwünscht.

