Augsburg bietet Ausweisabholung rund um die Uhr an

Eine Behördengang ohne Öffnungszeiten. In Augsburg ist das nun zumindest bei der Abholung des Ausweises keine Zukunftsmusik mehr.

In Augsburg können Bürger ihren neuen Ausweis oder Reisepass künftig rund um die Uhr an einem Automaten abholen. In einem Verwaltungszentrum der Kommune wurde dafür eine Dokumenten-Ausgabebox aufgestellt, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Wer ein neues Ausweisdokument im Augsburger Bürgerbüro Stadtmitte bestellt, kann künftig die Box als Abholoption wählen. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten dann eine SMS auf das Handy, wenn der Pass oder Ausweis fertig ist. Mit einem Pin-Code erhalten die Empfänger Zugang zu dem Gerät auch nachts und am Wochenende. Wenn das Dokument nicht binnen sieben Tagen abgeholt wird, wird es zunächst wieder an der normalen Passausgabe des Amtes hinterlegt.

Die drittgrößte Stadt Bayerns will mit dem neuen Angebot ihre Dienstleistungen bürgerfreundlicher machen. Nach Angaben des Herstellers der Automaten sind diese Geräte unter anderem auch bereits in Schwerin, Bochum, Kassel, im hessischen Stadtallendorf und in Fredenbeck in Niedersachsen im Einsatz.

(dpa)