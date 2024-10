Wie es hinter den Kulissen der JVA Gablingen aussieht

Gefangene in Einzelhaft, nackt auf dem Betonboden, tagelang in Dunkelheit, Schreie vor Angst: Angesichts der Vorwürfe, die seit einigen Tagen gegen die stellvertretende Leitung und mehrere Mitarbeitende der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen laut werden, sprechen einige von Folter. Und noch immer scheint sich der Skandal um die Haftanstalt auszuweiten. Gegen zahlreiche Bedienstete laufen strafrechtliche Ermittlungen – die Gefängnisleiterin wurde am Donnerstag suspendiert. Der bayerische Justizminister räumte Fehler in seinem Ministerium ein.

JVA Gablingen: Unsere Redaktion erhielt exklusive Einblicke

Schon bevor die schweren Misshandlungsvorwürfe bekannt wurden, gab es kritische Stimmen über die Umgangsformen in Bayerns modernster Haftanstalt. Bereits vor etwa einem Jahr bekam die Redaktion der Augsburger Allgemeinen exklusive Einblicke in die JVA Gablingen. Wie sieht es in dem Gefängnis aus? Wer lebt und arbeitet dort? Und wie geht es Häftlingen nach ihrer Entlassung? All das erfahren Sie in unserer dreiteiligen Video-Dokumentation „Im Knast“.

Doku über die JVA Gablingen: Folge 1

(Das Video wird nicht korrekt angezeigt? Dann klicken Sie hier.)

Doku über die JVA Gablingen: Folge 2

(Das Video wird nicht korrekt angezeigt? Dann klicken Sie hier.)

Doku über die JVA Gablingen: Folge 3

(Das Video wird nicht korrekt angezeigt? Dann klicken Sie hier.)

