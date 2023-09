Sind die Grünen eine Verbotspartei? Ein Gespräch mit Katharina Schulze im Kettenkarussell

Raus aus der Komfortzone! Wir haben Katharina Schulze zu einem Interview der besonderen Art getroffen. Sehen Sie hier das Videointerview im Kettenkarussell auf dem Augsburger Plärrer.

Die Landtagswahl steht an. Wir wollen wissen, was Politikerinnen und Politiker antreibt – politisch und persönlich. Deswegen haben wir die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in Bayern auf dem Augsburger Plärrer getroffen. Das Fahrgeschäft durften sie sich selbst aussuchen. Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen, entschied sich für das Kettenkarussell.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Manuel Andre, Benjamin Wildfeuer

Beschwingtes Interview: Katharina Schulze im Riesenrad

Es kribbele so schön im Bauch und außerdem sei das Kettenkarussell der Inbegriff von Volksfest, sagt Schulze. Deswegen habe sie sich für das Interview in diesem Fahrgeschäft entschieden, und das, obwohl sie als ehemalige Handballerin beim Dosenwerfen auch eine gute Figur abgegeben hätte, versichert die Politikerin.

Im Interview spricht sie darüber, ob die Grünen eine Verbotspartei sind und wann sie das letzte Mal jemanden etwas verboten habe. Außerdem geht es um ihre Ziele für die Landtagswahl und die Frage, ob sie sich zu jung fühle für das Amt der Ministerpräsidentin. Und nicht zuletzt bleibt das Interview in ungewohnter Atmosphäre eine Herausforderung für Reporter und Politikerin.

Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten auf dem Augsburger Plärrer

Für das Format "Politiker Plärrer" wurden alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien angefragt. Ein Interview mit Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Katrin Ebner-Steiner (AfD) kam nicht zustande. Das Interview mit Katharina Schulze finden Sie auch auf Youtube. Dort erscheinen auch die Interviews mit den weiteren Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl in Bayern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch