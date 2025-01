Robert Habeck besuchte Augsburg: Das Interview mit dem Wirtschaftsminister im Video

Robert Habeck will Kanzler werden. Doch ist der Grünen-Politiker, der aus einer frisch gescheiterten Ampel-Regierung kommt, überhaupt der Richtige dafür? In einem Live-Interview stellte sich der Wirtschaftsminister am Samstagabend den Fragen von Chefredakteur Peter Müller und der stellvertretenden Leiterin unserer Politikredaktion, Margit Hufnagel. Der Abend in der Stadtbibliothek wurde gemeinsam mit der Augsburger Buchhandlung am Obstmarkt und Kultur-Impresario Kurt Idrizovic veranstaltet.

