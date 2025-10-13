Auf diese Volksfeste kann man sich im September und Oktober freuen

Die Volksfestsaison in Bayern ist in vollem Schwung. Einige sind bereits zu Ende gegangen, wie beispielsweise der Augsburger Herbstplärrer. Der startete dieses Jahr früher als gewohnt, die zweite Hälfte des größten Volksfests in Schwaben war aber noch im September.
Das größte Volksfest überhaupt fand dann natürlich in München statt. Dort ging das Oktoberfest vom 20. September bis zum 5. Oktober. Fans von Bierzelten, Fahrgeschäften und guter Laune haben im Oktober aber noch zahlreiche andere Möglichkeiten, auf ihre Kosten zu kommen.
Diese Volksfeste starten im Oktober in Bayern:
- Fürther Kärwa von Freitag, 3. Oktober, bis Mittwoch, 15. Oktober
- Gallimarkt in Mainburg von Freitag, 10. Oktober, bis Montag, 13. Oktober
- Kirchweih in Gersthofen von Freitag, 10. Oktober, bis Montag, 20. Oktober
- Dingolfinger Kirta von Freitag, 17. Oktober, bis Mittwoch, 22. Oktober
- Kirchweihdult in München von Samstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 26. Oktober
- Kathreinemarkt in Kempten von Freitag, 24. Oktober, bis Sonntag, 2. November
Diese bayerischen Volksfeste fanden von Ende August bis Mitte September statt:
- Barthelmarkt in Oberstimm bis Montag, 1. September
- Karpfhamer Volksfest bis Dienstag, 2. September
- Herbstplärrer in Augsburg bis Sonntag, 7. September
- Herbstfest in Erding bis Sonntag, 7. September
- Eichstätter Volksfest bis Sonntag, 7. September
- Traditionsvolksfest in Mühldorf am Inn bis Montag, 8. September
- Regensburger Herbstdult bis Sonntag, 14. September
- Herbstfest in Nürnberg bis Sonntag, 14. September
- Herbstfest in Rosenheim bis Sonntag, 14. September
- Gillamoos in Abensberg von Donnerstag, 4. September, bis Montag, 8. September
- Freisinger Volksfest von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 14. September
- Herbstdult in Passau von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 14. September
- Volksfest in Beilngries von Freitag, 5. September, bis Montag, 15. September
- Jurafest in Lenting von Donnerstag, 11. September, bis Sonntag, 14. September
Diese Volksfeste fanden von September bis Oktober statt:
- Herbstkirchweih in Schwabach von Freitag, 19. September bis Sonntag, 28. September
- Herbstvolksfest in Ingolstadt von Freitag, 26. September, bis Sonntag, 5. Oktober
- Haager Herbstfest in Haag in Oberbayern von Freitag, 26. September, bis Sonntag, 5. Oktober
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden