Volkszählung

11:45 Uhr

Zu Besuch in 70 Wohnungen: Was eine Helferin beim Zensus 2022 erlebt

Die Erhebungsbeauftragten füllen den Fragebogen am Tablet aus. Manchmal tun das auch die Befragten selbst.

Plus Für die Volkszählung ziehen Freiwillige von Tür zu Tür. So wie Heidemarie Wagner. Sie blickt hinein ins Leben der Menschen – und manchmal auch in ihre Seelen.

Von Sarah Ritschel

Ein Mann schlug ihr die Tür vor der Nase zu; eine Frau ließ es sich nicht nehmen, sie abends um halb acht mit Kaffee und Kuchen zu bewirten: Heidemarie Wagner hat in den vergangenen Wochen viel erlebt. Sie ist eine von tausenden Helferinnen und Helfern, die gerade für den Zensus 2022 von Haustür zu Haustür ziehen: die erste bundesweite Volkszählung seit 2011.

