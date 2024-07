Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart - auch Gewitter möglich

Es bleibt warm und wechselhaft im Freistaat. Einen Mix aus Sonne und Wolken, aber auch teils Gewitter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der kommenden Woche. Am Montag überwiegt sonniges Wetter bei Temperaturen von 27 bis zu 32 Grad. Ungemütlich könnte es bereits am Abend und in der Nacht auf Dienstag werden. Die Meteorologen prognostizieren Schauer und einzelne Gewitter.

Bei schwül-warmen 23 bis 28 Grad kann es am Dienstag schauerartigen und vereinzelt gewittrigen Regen geben - aber auch die Sonne könnte über den Tag hinweg mehr herauskommen. Sonne und Wolken wechseln sich auch am Mittwoch ab. Nur an den Alpen und im Bayerwald zeigen die Prognosen laut DWD vereinzelt Schauer oder Gewitter.