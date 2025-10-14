Neue Silvestermeile in München: Der Ticketverkauf startet bald

Allzu lange ist es nicht mehr hin: Noch zweieinhalb Monate, dann stehen wieder die Feiertage an. Silvester hat eine lange Tradition. Menschen aus München und Umgebung können erstmals eine Partymeile in der Ludwigstraße erleben: München bekommt eine Silvestermeile für zahlende Besucher. Zum Vorbild wurden Großstädte wie New York, London und Berlin genommen.

Überlegungen für eine zentrale Feiermeile in der bayerischen Landeshauptstadt gab es schon länger. Ende letzten Jahres kam dann die Zustimmung durch den Wirtschaftsausschuss der Stadt. Veranstalter ist die Gral GmbH, eine Eventagentur in München.

Silvestermeile München 2025: Bald startet der Ticket-Vorverkauf

Am Donnerstag, 16. Oktober, startet nun bereits der Vorverkauf: Early Bird Tickets gibt es vergünstigt für 33 Euro pro Person. Das Angebot ist aber limitiert - und gilt nur für 48 Stunden. Ab 6 Uhr können Tickets gekauft werden.

Es gibt die Preiskategorien Standard (PK S) und Familie (PK F). Der reguläre Ticketkauf kostet dann ab 40 Euro. Ermäßigte Tickets für Jugendliche ab 16 Jahren gibt es nur in Begleitung einer volljährigen Person mit PK S-Ticket. Tickets können Interessierte bei München Ticket kaufen.

Gäste erwartet eine Feiermeile mit vier Bühnen, DJ‘s, Gastro-Angeboten und Video- und Lasershow zum Jahreswechsel. Die Meile verläuft zwischen Siegestor in der Maxvorstadt bis zur Von-der-Tann-Straße. Das Event geht von 19 Uhr bis 2 Uhr hinein in die erste Nacht des neuen Jahrs. Auftreten sollen Bands wie etwa die Urban-Brass-Band Moop Mama, Gerry & Gary sowie Loisach Marci und der Party-DJ Mitja Lafere.