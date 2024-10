Waffenverbotszone in Ulm: Das richtige Mittel gegen Messerangriffe?

Schilder mit durchgestrichenen Pistolen und Messern sucht man in der Ulmer Innenstadt vergeblich. Dennoch gilt in der Donaustadt seit dieser Woche ein zeitweises Waffenverbot. Es gehe um das Sicherheitsgefühl der Menschen, sagte Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) zuletzt und betonte: „Jede abgenommene Waffe ist ein Zugewinn an Sicherheit.“ Zuletzt ist die Zahl der Messerangriffe in der Stadt stark gestiegen. 2022 zählte das Ulmer Polizeipräsidium 18 Straftaten mit Messern. 2023 waren es 22, in diesem Jahr bereits 44.

