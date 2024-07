Zweiter Mann in U-Haft nach mehreren Bränden

Nach mehreren Bränden im bayerisch-hessischen Grenzgebiet befindet sich ein zweiter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der heute 47-Jährige habe seit 2018 vor allem im Raum Obernburg am Main (Landkreis Miltenberg) mehrere Waldhütten und Holzstapel angezündet, teilten Polizei und Oberstaatsanwaltschaft mit. Konkrete Gefahr für Menschen soll dabei nicht bestanden haben.

Bereits im April war ein anderer Verdächtiger - ein 43 Jahre alter Mann - festgenommen worden, der einzelne Taten gestand. Danach gingen die Fälle von Brandstiftung im Grenzgebiet allerdings weiter. Der Mann ist bis heute in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen geriet dann der 47-Jährige aus Hessen in Verdacht. Bei der Vernehmung gestand er die versuchte Brandstiftung in zwei Fällen und die vollendete Brandstiftung in vier Fällen. Außerdem gab er an, noch weitere Brände gelegt zu haben. Der zuvor festgenommene 43-Jährige steht laut Polizei in keiner Beziehung mit dem 47-Jährigen.