Gut fürs Klima oder Green-Washing? Wenn Menschen Baumpaten werden

Plus Mit einer Patenschaft für einen Baum wollen zahlreiche Menschen in Bayern das Klima retten. Angebote dafür gibt es viele – bei manchen sollte man jedoch genauer hinsehen.

Tannen und Eichen hat Hermine Lang dieses Jahr in ihrem ein Hektar großen Waldstück in Greding (Mittelfranken) gepflanzt. Tannen zwischen den großen, alten Fichten, damit in deren Schatten eine junge Generation von Nadelbäumen nachwachsen kann. Eichen an lichten Stellen, damit sie besonders viele Sonnenstrahlen abbekommen. Viele der noch kleinen Bäumchen haben eine Patin oder einen Paten.

