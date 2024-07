Darauf sollten Eltern beim Wandern mit Kindern achten

Im Idealfall ist es ein gelungenes Abenteuer, das Kindern Selbstvertrauen gibt – und obendrein den Familienzusammenhalt fördert. Immer mehr Erwachsene brechen mit ihrem Nachwuchs zum Wandern auf, beobachtet der Deutsche Alpenverein. „Das Thema boomt sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubsgästen“, sagt Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der Alpenvereinssektion Allgäu-Kempten. Damit die Tour nicht zur Tortur wird, sollten jedoch einige Dinge beachtet werden.

Wandern mit Kindern: Das sollte man bei der Tourenplanung unbedingt berücksichtigen

Tourenplanung: Für sie sollten sich Eltern im Vorfeld Zeit nehmen. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, gilt in besonderem Maße das Motto: „Augen auf bei der Touren-Wahl. Schwierigkeitsgrad, Wetter, Ausrüstung und Dauer der Wanderung gilt es zu beachten. Die Zeitangaben in Tourenbüchern und auf Wegweisern orientieren sich laut DAV in der Regel an der Normalgehzeit eines Erwachsenen. Für Touren mit dem Nachwuchs könne man mit folgender Faustformel rechnen: „Gehzeit für Erwachsene mal 1,5 = Gehzeit mit Kindern“, teilt Catherine Wirt mit, die beim DAV das Thema Familienbergsteigen betreut.



Wichtig ist auch die Beschaffenheit der Strecke: „Kinder lieben es, wenn es etwas zu entdecken und zum Spielen gibt. Wald- und Wurzelwege oder Bachläufe sind spannend. Breite, monotone Wege kommen dagegen nicht so gut an“, sagt Benedikt Zoller, Leiter der DAV-Kraxengruppe der Sektion Allgäu-Kempten. Gut sei auch, mit Freunden oder in einer Gruppe aufzubrechen. „Da ziehen alle begeistert mit.“ Wichtig: Auf die Höhenmeter achten. „Für Vorschulkinder sollten es nicht mehr als 300 Höhenmeter pro Tour sein“, sagt Zoller.

Richte Ausrüstung beim Wandern mit Kindern

Ausrüstung: Festes Schuhwerk, Ersatz(unter-)wäsche, Regenjacke, warme Pullis, Sonnencreme, Sonnenhut, Rucksackapotheke: Mit dieser Ausrüstung lassen sich Gefahren minimieren. „Allerdings sollte man immer berücksichtigen, dass Kinder häufig keinen Blick für Gefahrensituationen haben“, so Catherine Wirth. Im Klartext: „Man sollte Kinder jederzeit im Blick haben und sie nur in sicherem, überschaubarem Gelände vorausgehen lassen.“



Im Aufstieg bleibe man als Erwachsener direkt hinter dem Kind, um mögliche Ausrutscher abzufangen oder um bei großen Stufen Hilfestellung zu geben. Situationen oder Aktionen, vor denen Kinder Angst haben, sollte man vermeiden. Extremes Wetter, wie Gewitter, sollte man unbedingt vermeiden. Wer Kinder in einer Kraxe trägt, sollte darauf achten, dass diese einen über Sonnen- beziehungsweise Regenschutz verfügt“, sagt Zoller. Wichtig: „Kinder kühlen in der Kraxe schnell aus bei Wind, Kälte oder allgemein schlechtem Wetter.“

Tour-Dauer: Lieber defensiv planen, statt die Kinder zu überfordern, lautet der Expertentipp. Für Kinder im Vorschulalter empfiehlt Zoller Touren mit einer maximalen Dauer von etwa drei Stunden (inklusive Pausen). Mit lauffreudigen Sechs- bis Zehnjährigen seien Touren mit vier, fünf Stunden Gesamtdauer möglich. Bei Jugendlichen können es auch mehr sein. Jedoch nicht mehr als sechs Stunden. Ganz wichtig: die individuelle Fitness und Wander-Erfahrung des Kindes berücksichtigen. Gegen kleine Durchhänger helfen laut Wirth Entdeckungs- und Beobachtungsspiele.

Wandertouren mit Kindern: Tourenvorschläge für Kinder ab 4 Jahre

Touren-Vorschläge im Allgäu von Benedikt Zoller:

Ab Greifenmühle (Oy-Mittelberg) auf die Alpe Müllersberg (mit Sandkasten, Rutsche und Ziegen). 6 km, 150 Hm

Ab Diepolz zur Klings Hütte (mit Sandkasten) am Hauchenberg mit Aussichtsturm. 5 km, 235 Hm

Ab Schlettermoosparkplatz bei Immenstadt auf der Juget-Alpe-Runde. 6 km, 207 Hm

Ab Pfronten-Kappel auf dem Rundwanderung zur Hündeleskopfhütte (mit Sandkasten). 5,1 km, 300 Hm

Juwelenweg am Breitenberg in Pfronten (Start mit der Breitenbergbahn und dem Sessellift Hochalpbahn): 2,5 km, (33 Hm im Aufstieg, 197 Hm Abstieg)