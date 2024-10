Der Religionsunterricht an Schulen muss gekürzt und reformiert werden

Markus Söder war beim Papst in Rom, ließ sich eine frisch gedruckte „Fränggische Bibel“ überreichen, feierte mit den Bischöfen 100 Jahre Konkordat – jenen Vertrag, der die Zusammenarbeit von Staat und Kirche regelt. Als sein größter Dienst an der Kirche im Jahr 2024 dürfte dennoch ein Satz aus dem Januar in Erinnerung bleiben: „Bei Religion wird nicht gekürzt.“ So wies der Ministerpräsident Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) in die Schranken, die erwogen hatte, eine Stunde „Reli“ in der Grundschule zugunsten von mehr Deutsch und Mathematik zu streichen. Stattdessen müssen jetzt die kreativen Fächer und Englisch bluten.

Doch eine neue Statistik zeigt nicht überraschend, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler im konfessionellen Unterricht sinkt. Das Interesse daran schwindet genauso schnell, wie die Kirchen an Glaubwürdigkeit und Relevanz für die Gesellschaft verlieren. Drei Stunden Religionsunterricht pro Woche sind daher nicht mehr zu rechtfertigen.

Das heißt nicht, dass Reli ganz gestrichen werden sollte. Aber zwei Stunden reichen. Obendrein sollte der Unterricht weiterentwickelt werden. An manchen Schulen passiert das schon – bislang aber meist nur aus reiner Personalnot. Wenn es nicht genügend Lehrkräfte gibt, lernen katholische und evangelische Kinder dort miteinander – und voneinander. Das wäre ein Weg für alle.