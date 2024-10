Bayern muss selbst handeln, statt immer nur auf Berlin zu zeigen

Es gibt gute Gründe, die kürzlich beschlossene Krankenhausreform der Berliner Ampel zu kritisieren. So weiß offenbar in Berlin niemand so genau, welche Folgen Strukturänderungen, die vielleicht im Ruhrgebiet funktionieren, für die Krankenhausversorgung im ländlichen Bayern haben werden.

Die Bayerische Staatsregierung hat allerdings viel zu lange allein nach Berlin gezeigt, wenn es um die unvermeidlichen Reformen im Gesundheitswesen ging. Was man anstatt der Berliner Pläne selbst will, bleibt bis heute im Nebel. Es ist deshalb gut, wenn Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) nun zumindest offen einräumt, dass die Krankenhaus-Strukturen in Bayern unabhängig von den Berliner Reformen effektiver werden müssen. Zu groß sind längst die Defizite vieler Kliniken. Zu gefährlich die dadurch verursachten finanziellen Nöte vieler Landkreise und anderer Krankenhausträger.

Hätte man nicht längst über effektivere Krankenhausstrukturen reden müssen?

Man muss allerdings schon fragen, warum etwa Daten über die regionale Notfall-Versorgung oder die Entwicklung der Patientenzahlen jetzt erst erhoben werden sollen. Für die Krankenhausplanung sind weder die Kommunen noch der Bund zuständig, sondern allein der Freistaat Bayern. Hätte man also nicht längst mit den Kommunen auf Basis dieser Prognosen über effektivere regionale Krankenhausstrukturen sprechen müssen - unabhängig von den Berliner Diskussionen?

Berechtigte Kritik am Berliner Ampel-Murks darf jedenfalls nicht vom eigenen Handeln abhalten. Dies gilt umso mehr, wenn es um ein echtes Lebens-Thema wie die Gesundheitsversorgung in Bayern geht.