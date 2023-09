Tödliches Unglück

vor 7 Min.

Watzmann: Bergsteiger stürzt 150 Meter tief und stirbt

Am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ist ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Der 42-Jährige stürzte am Donnerstag 150 Meter in die Tiefe.

Von Victoria Schmitz