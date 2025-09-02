Wegen Bauarbeiten: Fahrplanänderungen auf der Münchner Stammstrecke

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich im September und Oktober auf Einschränkungen des regulären Verkehrs einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der 2. Stammstrecke, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Bereits am letzten Augustwochenende hatte es aufgrund von Oberleitungsarbeiten für die Sendlinger Spange Abweichungen vom Fahrplan und Verzögerungen gegeben.

Von den Einschränkungen, die bereits ab dem 1. September gelten, sind mehrere S-Bahn-Linien betroffen. Die Stammstrecke ist in dem Zeitraum bis zum 31. Oktober in verschiedenen Nächten jeweils zwischen 22:20 Uhr bis 5 Uhr zwischen Ostbahnhof und Pasing betroffen. Lediglich die S7 verkehrt planmäßig zwischen Hauptbahnhof und Wolfratshausen.

Bauarbeiten auf der 2. Münchner Stammstrecke: Diese Nächte sind betroffen

In folgenden Nächten gelten Fahrplanänderungen auf den S-Bahn-Linien:

Nächte 1. bis 3. September

Nächte 9. bis 12. September

Nächte 15. bis 18. September

Nächte 6. bis 10. Oktober

Nächte 13. bis 17. Oktober

Nächte 20. bis 24. Oktober

Nächte 27. bis 31. Oktober

Diese Fahrplanänderungen gibt es

Folgendermaßen sind die S-Bahn-Linien im Detail betroffen:

Linie S1

Die Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen verkehren beginnen/enden in Moosach

Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Moosach ohne Halt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach

Linie S2

Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden an der Hackerbrücke

Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt

Linie S3

Züge in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke

Züge in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing

Linie S4

Züge in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden in Pasing

Züge in/aus Richtung Trudering fallen zwischen Trudering und Pasing aus

Linie S5

Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Ostbahnhof

Züge in/aus Richtung Pasing fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus

Icon vergrößern Zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke fahren nur die S3 und S8 sowie die S2 bis zur Hackerbrücke. Foto: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke fahren nur die S3 und S8 sowie die S2 bis zur Hackerbrücke. Foto: Peter Kneffel, dpa (Archivbild)

Linie S6

Züge in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 2

Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing

Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Pasing ohne Halt

Linie S7

Die Züge auf der Linie fahren planmäßig zwischen Hauptbahnhof und Wolfratshausen

Linie S8

Züge in/aus Richtung Flughafen/Airport beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke

Züge in/aus Richtung Herrsching beginnen/enden in Pasing

Zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke fahren nur die S3 und S8 sowie die S2 bis zur Hackerbrücke. Auf der Strecke zwischen der Haltestelle Donnersberger Brücke und Pasing hat die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Eine Übersicht über den Ersatzfahrplan finden Fahrgäste auf der Webseite der Deutschen Bahn.