Wegen Bauarbeiten: Fahrplanänderungen auf der Münchner Stammstrecke

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich im September und Oktober auf Einschränkungen des regulären Verkehrs einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der 2. Stammstrecke, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Bereits am letzten Augustwochenende hatte es aufgrund von Oberleitungsarbeiten für die Sendlinger Spange Abweichungen vom Fahrplan und Verzögerungen gegeben.
Von den Einschränkungen, die bereits ab dem 1. September gelten, sind mehrere S-Bahn-Linien betroffen. Die Stammstrecke ist in dem Zeitraum bis zum 31. Oktober in verschiedenen Nächten jeweils zwischen 22:20 Uhr bis 5 Uhr zwischen Ostbahnhof und Pasing betroffen. Lediglich die S7 verkehrt planmäßig zwischen Hauptbahnhof und Wolfratshausen.
Bauarbeiten auf der 2. Münchner Stammstrecke: Diese Nächte sind betroffen
In folgenden Nächten gelten Fahrplanänderungen auf den S-Bahn-Linien:
- Nächte 1. bis 3. September
- Nächte 9. bis 12. September
- Nächte 15. bis 18. September
- Nächte 6. bis 10. Oktober
- Nächte 13. bis 17. Oktober
- Nächte 20. bis 24. Oktober
- Nächte 27. bis 31. Oktober
Diese Fahrplanänderungen gibt es
Folgendermaßen sind die S-Bahn-Linien im Detail betroffen:
Linie S1
- Die Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen verkehren beginnen/enden in Moosach
- Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Moosach ohne Halt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach
Linie S2
- Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden an der Hackerbrücke
- Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt
Linie S3
- Züge in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke
- Züge in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing
Linie S4
- Züge in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden in Pasing
- Züge in/aus Richtung Trudering fallen zwischen Trudering und Pasing aus
Linie S5
- Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Ostbahnhof
- Züge in/aus Richtung Pasing fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus
Linie S6
- Züge in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 2
- Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing
- Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Pasing ohne Halt
Linie S7
- Die Züge auf der Linie fahren planmäßig zwischen Hauptbahnhof und Wolfratshausen
Linie S8
- Züge in/aus Richtung Flughafen/Airport beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke
- Züge in/aus Richtung Herrsching beginnen/enden in Pasing
Zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke fahren nur die S3 und S8 sowie die S2 bis zur Hackerbrücke. Auf der Strecke zwischen der Haltestelle Donnersberger Brücke und Pasing hat die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Eine Übersicht über den Ersatzfahrplan finden Fahrgäste auf der Webseite der Deutschen Bahn.
