Fünf Unfälle auf der A8 im Landkreis Göppingen

Wegen Glätte ist ein Lkw auf der Autobahn 8 bei Mühlhausen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) Richtung München gegen die Mittelleitplanke gefahren – nun stauen sich dort Lkws. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei es in dem Bereich zwischen Mühlhausen (Landkreis Göppingen) und Kirchheim in Fahrtrichtung München sowie bei Aichelberg (Landkreis Göppingen) in beiden Richtungen zu fünf Unfällen wegen Glätte gekommen. Verletzt habe sich niemand.

Genauere Informationen zu den Unfällen waren dem Sprecher zunächst nicht bekannt. In Richtung München sei die A8 zunächst komplett gesperrt. Ab Aichelberg gebe es demnach Behinderungen. Die genaue Länge des Staus war dem Sprecher zunächst unbekannt.