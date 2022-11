Herr Glogger knipst 40.000 Weihnachts-Lichter an – für seine schwer kranke Frau

Von Fabian Huber - vor 1 Min. Artikel anhören Shape

Ein Land spart Strom, und in Josef Gloggers Garten leuchtet der Weihnachtswahnsinn. Das wird nicht gut ankommen. Aber er muss es tun. Für die Kinder, für Erika.

Josef Glogger wird sein Grundstück überwachen lassen. Zum ersten Mal in den 33 Jahren, in denen er nun schon hier lebt. Der Garten ist sein ganzer Stolz. Er hat einen Pool ausgehoben, der groß genug für ein paar Schwimmzüge ist. Er hat einen Pizzaofen und einen Grillkamin gemauert. Herrgott, er hat sich sogar Bananenstauden angeschafft, die jetzt in einem großen Styroporquader den Winter irgendwie überleben sollen. Aber um die geht es nicht.

