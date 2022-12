Weihnachtspostamt

Briefe aus 130 Ländern: Zu Besuch an dem Ort, wo das Christkind wohnt

Plus Jedes Jahr erreichen tausende Kinderbriefe Himmelstadt. In der fränkischen Gemeinde befindet sich seit mehr als 30 Jahren die einzige Weihnachtspostfiliale Bayerns.

Auf den ersten Blick ist Himmelstadt wenig himmlisch. Kein pittoresker Altort, kein romantischer Marktplatz. Auch das Rathaus der 1500-Einwohner-Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart erstrahlt nicht in hellem Lichterglanz. Auf himmlische Chöre kann man lange warten. Nur ein von Hand geschriebener Zettel an der Tür mit den Öffnungszeiten und zwei Schilder an der Hauswand weisen darauf hin: Hier hat die einzige Weihnachtspostfiliale Bayerns ihren Sitz. Hier beantworten also die „Helferinnen und Helfer des Christkinds“ Briefe aus aller Welt.

