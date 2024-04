Ein Lieblingskind zu haben, ist nichts Unmoralisches

Plus Die meisten Eltern möchten ihre Kinder gleichbehandeln. Doch Zuneigung ist oft ungleich verteilt.

Es ist dieser eine Satz, der sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hat. Kathrin, meine Freundin, bekam ihn oft von ihrer Mutter zu hören. "Sei froh, dass du ein Einzelkind bist!" Diesen Satz sagte die Mutter mit großem Ernst. Und sie sagte ihn immer und immer wieder. "Sei froh, dass du ein Einzelkind bist! Dann musst du nie erleben, wie dein Bruder bevorzugt wird." Ihr ganzes Leben lang hatte die Frau darunter gelitten, dass sie – wie sie meinte – von ihren Eltern benachteiligt worden war. Dass ihr Bruder das liebste Kind der Eltern war.

Ein Lieblingskind zu haben, darf man das überhaupt? Schon der Gedanke klingt unerhört. Weil Eltern schließlich keines ihrer Kinder bevorzugen sollen und umgekehrt keines zu kurz kommen darf. Weil eine gute Mutter, ein guter Vater ja alle Kinder gleich liebt. Und es doch etwas Wunderbares ist, wenn ein Kind nicht nur die Eltern hat, sondern auch einen Bruder oder eine Schwester, mit dem man groß werden darf. So wunderbar, dass dem Band der Geschwister sogar ein eigener Welttag an diesem Mittwoch gewidmet ist.