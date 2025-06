Stürmischer Hochsommer: So wird das Wetter heute in Bayern

Nach den Unwettern zieht jetzt ein Zwischenhoch über Mitteleuropa und bestimmt heute, am Dienstag, 24. Juni, das Wetter in Bayern. Das sorgt für ruhiges, aber teils windiges Sommerwetter im Freistaat. Vor allem in den Alpen und in den höheren Lagen der Mittelgebirge muss heute mit stürmischen Böen um 70 km/h aus dem Westen gerechnet werden. Laut Deutschem Wetterdienst frischt der Wind im westlichen Franken zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag ebenfalls spürbar auf, hier treten Windböen um 50 km/h auf.

Sommer in Bayern: So wird das Wetter am 24. Juni 2025

Abgesehen davon zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Im nördlichen Franken ist es zeitweise wolkig, sonst über weite Strecken sonnig und trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 25 und 30 Grad, entlang der Mittelgebirge bei etwas gemäßigteren 23 bis 25 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird fast überall klar, die Temperaturen sinken auf 17 bis 11 Grad. Am Mittwoch wird es erneut sehr sonnig, im Tagesverlauf ziehen aus dem Westen einige hohe Wolkenfelder auf. Über den Alpen entstehen am Nachmittag Quellwolken, Regen wird aber nicht erwartet. Die Hitze nimmt weiter zu. Mit Höchstwerten zwischen 28 und 34 Grad steht ein hochsommerlicher Tag bevor. Der Wind weht mäßig, am Nachmittag teils auffrischend aus Südwest bis West.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Westen her gebietsweise Regen, Schauer oder auch einzelne Gewitter auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 19 und 14 Grad.