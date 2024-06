Erneut Unwetterwarnung für Teile Schwabens und Oberbayerns

Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter: Den Hochwassergebieten droht neuer Regen. Das bringt Gefahren mit sich.

Das Hochwasser in Bayern geht langsam zurück, vielerorts laufen die Aufräumarbeiten. Doch in den kommenden Tagen wird der Regen wohl zurückkehren nach Süddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter zwischen Samstagabend bis Montagmittag. Unklar sei aber noch, wo genau der Regen niedergehen wird.

Für Donnerstagabend sprach der DWD bereits eine Unwetterwarnung für Teile Oberbayerns und Schwabens aus. Sie gelten unter anderem für die Kreise Augsburg, Ostallgäu, Unterallgäu und Landsberg am Lech. Außerdem könnten Fürstenfeldbruck, Starnberg und das Münchner Stadtgebiet betroffen sein.

Erneut Unwetter in Bayern: DWD spricht Warnung aus

Die Menge in den kommenden Tagen dürfte zwar nicht an die des vergangenen Wochenendes herranreichen. Trotzdem bringt der Regen Gefahren mit sich. Vor allem im Bereich bereits angeschwollener Gewässer könne es gefährlich werden, warnt der DWD. Außerdem könnten die Böden weiter durchfeuchtet werden. Auch Erdrutsche und Murenabgänge seien denkbar, zumal bereits in den Tagen zuvor örtlich mit Gewittern und heftigen Schauern gerechnet werden müsse. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch