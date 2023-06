Blitze und Regenschauer bei Depeche Mode-Konzert in München

Die Fans von Depeche Mode im Münchner Olympiastadion haben dem Gewitter über der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstagabend getrotzt.

Trotz strömenden Regens feierten Tausende Menschen die Synthie-Pop-Band von Dave Gahan und Martin Gore, die vor voll besetzten Rängen vor allem Songs aus ihrem neuen Album "Memento Mori" spielten.

Gerade wegen des Gewitters bot sich den Zuschauerinnen und Zuschauern des Open-Air-Konzerts eine spektakuläre Kulisse. Während der Auftritt auf der Bühne von einer Lichtshow begleitet wurde, zuckten am Himmel unzählige Blitze, mitunter rhythmisch im Sekundentakt.

Seit Ende März ist die Band auf Tour, zum ersten Mal seit dem überraschenden Tod ihres Keyboardes Andrew Fletcher. Erste Stationen waren in den USA und Kanada. Seit Mai touren sie durch Europa. In Deutschland sind noch Konzerte in Frankfurt (29.6., 1.7.) und Berlin (7. und 9.7.) geplant. Weitere Auftritte führen die Band unter anderem nach Italien, Österreich und Polen, im Herbst dann erneut in die USA und nach Kanada.

(dpa)