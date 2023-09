Bis zu 32 Grad: Letztes Ferienwochenende in Bayern wird sonnig und warm

Die Sommerferien in Bayern neigen sich dem Ende zu. Doch das letzte Wochenende wird nochmal sonnig und warm – bis zu 32 Grad werden erwartet.

Während Griechenland, Bulgarien und die Türkei aktuell mit schweren Unwettern zu kämpfen haben, genießt Deutschland eine spätsommerliche Woche. Und auch das letzte Wochenende der Sommerferien in Bayern wird sonnig und warm. Erst Mitte kommender Woche ziehen wieder mehrere Wolken auf und es kann kurzzeitig regnen.

Wetter in Bayern: Auch am Wochenende viel Sonne

Nachdem sich örtliche Dunst- und Nebelfelder aufgelöst haben, gibt es am Donnerstagvormittag in Bayern wieder reichlich Sonne. Im höheren Alpenvorland wird es dabei bis zu 26, am Main sogar bis zu 31 Grad warm. Auch am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonne. Die Temperatur steigt dabei auf maximal 31 Grad.

Der Samstag startet örtlich mit Frühnebel. Danach wird es erneut sonnig und mit bis zu 32 Grad sogar noch etwas wärmer als an den Tagen zuvor. Laut dem DWD scheint auch am Sonntag die Sonne. Im Tagesverlauf können aber ein paar Quellwolken aufziehen. An den Alpen sind am Nachmittag auch kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperatur steigt wieder auf bis zu 32 Grad.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 20°C, nachmittags 26°C und abends 20°C. Es wird heute voraussichtlich 12 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern in der kommenden Woche: Bis Dienstag bleibt es sonnig

Die kommende Woche geht ähnlich sommerlich weiter. Am Montag und Dienstag gibt es weiterhin viel Sonne in Bayern und bis zu 33 Grad. Nur an den Alpen sind einzelne Gewitter möglich. Nach vielen sonnigen Tagen wird der Mittwoch überwiegend bewölkt und gebietsweise regnerisch. Der DWD rechnet auch mit Schauern und Gewittern, die aber in der Nacht zum Donnerstag wieder nachlassen.

Sommer in Deutschland bisher zu heiß und zu nass

Seit 27 Jahren sind die Sommer in Deutschland laut der aktuellen Sommerbilanz des Deutschen Wetterdienstes zu warm. In diesem Jahr folgte einem sehr sonnigen Juni ein Juli mit extremen Hitzepeaks und ein frühherbstlicher Auftakt im August – und das begleitet von zunehmenden Niederschlägen. Die durchschnittliche Temperatur lag in diesem Sommer bei 18,6 Grad und damit 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Mit etwa 270 Litern pro Quadratmeter fiel im Sommer ein gutes Zehntel mehr Niederschlag als im Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990. Am meisten regnete es diesen Sommer im August. Es kam zu teils heftigen Starkregen- und Hagelgewittern und zu Dauerregen mit steigender Hochwassergefahr im Südosten.