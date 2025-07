Noch ist es sonnig, doch in der Nacht drohen Gewitter

Das Wetter in Bayern zeigt sich derzeit eher von seiner wechselhaften Seite. Anfang der Woche warnte der Deutsche Wetterdienst bereits vor Gewittern und Regen. Über Ostdeutschland hängt derzeit Tief Gabriel fest und das beeinflusst auch das Wetter in Bayern, berichtet der DWD. Was das genau heißt? Zwar startet der Samstag in weiten Teilen Bayerns sonnig, mancherorts auch bewölkt, aber es bleibt trocken. Doch das kann sich im Lauf des Abends ändern.

Wettervorhersage für Samstag, 12. Juli: Am Alpenrand und in Schwaben ziehen Gewitter auf

Der Samstag beginnt mit stabilem Wetter. Das heißt, es regnet nicht. An vielen Orten in Bayern scheint auch die Sonne. Je weiter südwestlich sie im Freistaat wohnen, desto besser ist das Wetter. Vor allem in Teilen Oberfrankens kann es dagegen stark bewölkt sein.

Doch das Wetter ändert sich im Lauf des Samstags. Ab Nachmittag können von Norden bis zur Donau Schauer aufziehen. Der DWD rechnet allerdings nicht besonders viel Niederschlag. Nur im Südosten können schon Nachmittags einzelne Gewitter auftreten. Dort kann es sogar sehr stark regnen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter. Auch Hagel und Sturmböen sind nicht ausgeschlossen.

Am wärmsten wird es am Samstag in Unterfranken. Dort steigt das Thermometer auf bis zu 27 Grad. In der Gegend um Hof bleibt es dagegen kühl. Die Temperatur beträgt nur etwa 19 Grad, dazu kommt ein leichter Wind. In der zweiten Nachhälfte wird es aber vor allem am Alpenrand und in Schwaben ungemütlich. Dort rechnet der DWD mit Gewittern und Regen. Die Temperaturen fallen auf 9 bis 15 Grad.

Im Übrigen ist Hochwasser die am häufigsten auftretende Naturgefahr in Bayern. Diese Karten des Landesamtes für Umwelt zeigen, in welchen Regionen in Bayerisch-Schwaben das Risiko besonders hoch ist.

Wie wird das Wetter am Sonntag, 13. Juli, in Bayern?

Ein stetiger Wechsel aus Sonne und Wolken stellt sich den Prognosen zufolge auch am Sonntag ein. Vor allem im Süden kann es dabei aber auch längere sonnige Phasen geben, berichtet der DWD. Dabei ist es aber bereits am Morgen regnerisch. Bis zum Nachmittag entwickelt sich an den Alpen erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Das Thermometer steigt auf 22 Grad im Hofer Land und auf bis zu 30 Grad an der Donau.

In der Nacht zum Montag ist es zunächst oft klar, später ziehen aus Südwesten dichte Wolken auf. In der zweiten Nachthälfte setzt dann schauerartiger Regen ein. Die Frühwerte liegen laut Wettervorhersage zwischen 16 und 11 Grad.